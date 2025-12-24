Görme ve işitme engelli fertlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan “Erişilebilir Tiyatro Projesi”, üçüncü sezonda sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türk Telekom, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve AKM’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde yeni sezonun ilk erişilebilir oyunu ekim ayında sahnelenen “Rumuz Goncagül” oldu. Proje, kasım ayında “Kapıların Dışında”, “Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı” ve “Gergedanlar” oyunları ile devam etti. “Vanya Dayı” isimli Devlet Tiyatrosu oyunu ise 27 Aralık’ta seyircilerle buluşacak. Sahnelenen oyunlarda, engelli sanatseverler sesli olmayan görsel unsurları, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla takip edebiliyor.

