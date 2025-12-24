Türkiye Gazetesi
Engelliler de tiyatro oyununa erişiyor
Görme ve işitme engelli fertlerin kültür ve sanat faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan “Erişilebilir Tiyatro Projesi”, üçüncü sezonda sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.
Özetle
Kaydet
Kültür - Sanat 51 dk önce
Türk Telekom, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve AKM iş birliğiyle erişilebilir oyun sergisinin ilk oyunu Ekim ayında sahnelendi.
- İlk oyun “Rumuz Goncagül”.
- Kasım ayında “Kapıların Dışında”, “Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı” ve “Gergedanlar” oyunları sahnelendi.
- 27 Aralık’ta “Vanya Dayı” oyunu gösterime girecek.
- Engelli sanatseverler sesli olmayan görsel unsurları ve diyalog aralarındaki sesli betimleme uygulamasını kullanarak oyunları izleyebiliyor.
MURAT ÖZTEKİN - Türk Telekom, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve AKM’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde yeni sezonun ilk erişilebilir oyunu ekim ayında sahnelenen “Rumuz Goncagül” oldu. Proje, kasım ayında “Kapıların Dışında”, “Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı” ve “Gergedanlar” oyunları ile devam etti. “Vanya Dayı” isimli Devlet Tiyatrosu oyunu ise 27 Aralık’ta seyircilerle buluşacak. Sahnelenen oyunlarda, engelli sanatseverler sesli olmayan görsel unsurları, diyalog aralarında aktarılan sesli betimleme uygulamasıyla takip edebiliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR