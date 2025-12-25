Anadolu Ajansı • Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi, ekipleri harekete geçirdi
İskenderun’dan Yalova’ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu açıklarında arızalanan Komorlar Adaları bayraklı “Enif” adlı genel kargo gemisi için önlem alındı. Kaptanın durumu bildirmesi üzerine boğazdaki diğer gemiler uyarılırken, arızalanan gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde güvenli bölgeye çekildi. “Enif” gemisi, Şevketiye Demir Sahası’nda emniyetle demirletildi.
İskenderun’dan Yalova’ya seyir halinde bulunan, Komorlar Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki “Enif” adlı genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, boğazdan geçiş yapan diğer gemiler arıza hakkında uyarıldı.
GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE DEMİRLETİLDİ
Gemi, daha sonra Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-10" refakatinde, "Kurtarma-18" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi.
