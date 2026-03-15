ABD Kongresi’nde düzenlenen Türkiye oturumunda, Ankara'nın Doğu Akdeniz’deki yükselişi ve KKTC’deki stratejik hamleleri Yunan lobisini telaşlandırdı. Türk F-16’larının adaya inmesiyle uykuları kaçan lobi çevreleri, 'Mavi Vatan' politikasına karşı Washington’u kışkırtmaya çalıştı. Cumhuriyetçi bir Temsilciler Meclisi üyesi, Yunan lobisine çalışan isimlere tokat gibi bir cevap verdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Alt Komitesi’nde gerçekleştirilen Avrupa oturumunda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "Mavi Vatan" hamleleri ana gündem maddesi oldu.

Türk F-16'larının Kıbrıs semalarında uçmaya başlamasıyla uykuları kaçan lobi çevreleri, Mavi Vatan doktrinine karşı Washington'u kışkırtmak için her yolu denedi.

Ankara’nın haklı egemenlik mücadelesini hazmedemeyen bazı temsilciler, Türk gemilerinin ve F-16'ların bölgedeki varlığını "tehlikeli bir hakimiyet hırsı" olarak nitelendirerek gerilimi tırmandırma çabasına girişti.

Ancak Kongre'deki Cumhuriyetçi kanat, Türkiye ile olan stratejik ortaklığın ve terörle mücadeledeki öncü rolün bölge barışı için temel olduğunu vurgulayarak Yunan tezlerini bir bir çürüttü.

KONGRE'DE NELER OLDU?

"Doğu ile Batı Arasındaki Türkiye" başlıklı oturumda konuşan lobi temsilcileri, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı egemenlik mücadelesini hedef almıştı. Türkiye’nin "Mavi Vatan" politikasıyla bölgeye hakim olmasından duyduğu endişeyi dile getiren Jonathan Schanzer, Türk gemilerinin Yunanistan ve Rum kesiminin sözde ekonomik bölgelerindeki varlığının Ankara’nın mutlak hakimiyet hedefinin bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’nin KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla adaya 6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırmasını hedef alan Demokrat Kongre Üyesi Gregory Meeks, Ankara’ya yönelik ‘Türkiye durdurulmalı’ çağrısında bulundu.

YUNAN LOBİSİNİN "YENİ OSMANLI" HEZEYANI

Oturumda söz alan Yunan asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Dina Titus da Türkiye’nin bölgedeki stratejik gücünü gölgelemek için "Neo-Osmanlı emelleri" iddiasına sığınmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Orta Doğu ve ötesindeki tarihsel etki alanını genişletmesini bir tehdit olarak pazarlamaya çalışan Titus, bölgedeki Amerikan çıkarlarının temsilcisi olarak Yunanistan’ı işaret etti. Ancak Cumhuriyetçi Temsilci Joe Wilson, Türkiye ile Washington arasındaki köklü ortaklığın ve terörle mücadeledeki stratejik iş birliğinin vazgeçilmez önemini vurgulayarak lobi faaliyetlerine karşı dengeleyici bir tavır sergiledi.

Wilson ayrıca Türkiye’nin NATO’nun en önemli üyelerinden biri olduğunu ve ittifaka çok büyük katkılar sunduğunu hatırlattı:

"Kötülük ekseni" arasındaki iş birliği her geçen gün daha da açık hale geliyor.

Bunu göz önünde bulundurarak şunu da hatırlatmak isterim: Amerika ve Türkiye 1952’den bu yana NATO müttefikidir. Türk askerleri Kore Savaşı’nda ve o zamandan bu yana birçok çatışmada Amerikalılarla birlikte savaşmıştır. Buna Irak ve Afganistan da dahildir hatta benim oğlum da Irak ve Afganistan’da Türk birlikleriyle birlikte görev yaptı.

İlişkilerimizde her zaman inişler ve çıkışlar olmuştur. Ancak nihayetinde karşılıklı çıkarlarımızın, iki ülke için de en iyi sonuçları doğuracak bir ortaklığın temeli olması gerektiğine inanıyorum. Bu ortaklık aynı zamanda özgürlük ve demokrasi için de önemlidir.

Ayrıca Türkiye, Soğuk Savaş’ın kazanılmasında, komünizmin yenilgiye uğratılmasında ve Orta ile Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya’daki ülkelerin özgürleşmesinde hayati bir rol oynamıştır.

Biz birlikte çalıştık ve buna odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten de Küresel Terörle Mücadele Savaşı’nda da ortak olduk."

MSB NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

