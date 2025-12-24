Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan ve Dünya'nın en soğuk şehri olarak bilinen 355 bin nüfuslu Yakutsk'ta halk, kış aylarında sıcaklığın - 64 dereceye kadar düşebildiği dondurucu soğuklara rağmen kalın katmanlı giysiler giyerek ve et ile balık ağırlıklı beslenerek günlük yaşamlarına devam ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve "Dünyanın en soğuk şehri" olarak bilinen Yakutsk'ta hayat, dondurucu soğuklara rağmen devam ediyor. Hava sıcaklıklarının dayanılmaz düzeyde düştüğü bu şehirde, halk dışarı çıkmak için kat kat kalın giysilerine sarılmak zorunda kalıyor.

YAKLAŞIK 355 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR Yaklaşık 355 bin kişinin yaşadığı Yakutsk, sakinlerinin çoğunun elmas madenlerinde çalışmasıyla biliniyor. Şehir, kış aylarında adeta bir buz kütlesine dönüşüyor. Şehir, 5 Şubat 1891 tarihinde -64.4 derece ile rekor bir soğukluk kaydedilmişti. Bu ayın başlarında ise Yakutsk -45 derecelik sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı.



“10 KİLO GİYSİ ŞART” Donma tehlikesine karşı mücadele eden Yakutsk halkı, kendilerini korumak için ortalama 10 kilogram ağırlığında giysilerine sarılıyor.

Yakutsk: Dünyanın en soğuk şehrinde hayat Yakutsk'da büyüyen ve şehrindeki insanların zorlu koşullarda nasıl hayatta kaldığını çevrimiçi ortamda paylaşan YouTuber Kiun B., "En az 10 kilo ağırlığında birkaç kat giysi giymek kesinlikle bir zorunluluk. Dizler, bu tür aşırı soğuklarda donmaya karşı özellikle eğilimli” ifadelerini kullandı.

Kiun'un kız kardeşi Dayana ise aynı videoda bir gün için nasıl giyindiğini gösterdi. İşe balıkçı yaka bir üst ve taytla başlıyor, ardından yün bir fermuarlı hırka ve dolgulu pantolon ekliyor. Ayaklarını sıcak tutmak için ise ren geyiği derisinden yapılmış geleneksel Yakut botlarını tercih ediyor.

KIŞIN DÖRT SAATTEN AZ GÜNEŞ IŞIĞI Yakutsk, kış aylarında çok az güneş ışığı görüyor ve Ocak ayında her gün dört saatten daha az ışığa maruz kalıyor. Bu durum, halkın yiyeceklerinin büyük ölçüde et ve balıktan oluşmasına neden oluyor, çünkü bu soğuk havada çok az bitki hayatta kalabiliyor.

Diğer taraftan, soğuktan korunmak için sadece vücudu değil, yüzü de örtmek gerekiyor. Kiun, "Başını örtmenin yanı sıra, boncuklu Yakut desenli eldivenler takıyor ve yüzünü tamamen kapatıyor. Aksi takdirde, açıkta kalan kısımlarda donma görülebilir" dedi.

Aşırı soğuklar aynı zamanda ilginç durumlara yol açıyor. Kışın pazar tezgâhlarının ürünleri soğuk tutmak için derin dondurucuya ihtiyacı olmuyor. Ayrıca, aşırı sıcaklıklar nedeniyle yerel halk araçlarının donmasını engellemek için genellikle motorlarını çalışır durumda bırakıyor veya üzerlerini örtüyor.

Ancak Yakutsk'un hava durumu yaz aylarında şaşırtıcı bir şekilde ısınıyor ve Temmuz ayında ortalama 26 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar görülüyor.

