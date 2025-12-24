Meteoroloji’den 20 ile sağanak, 4 ile kar uyarısı! İkisi birden etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. 20 ilde kuvvetli sağanak yağış, 4 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte il il tahmini hava sıcaklıkları…
- Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
- Manisa, İstanbul, İzmir, Antalya gibi birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Yozgat, Rize ve Trabzon için karla karışık yağmur ve kar uyarısı yapıldı.
- Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus etkili olacak.
- Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
- Antalya'nın doğu kesimlerinde akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Ülke geneli için parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü raporunu açıkladı. Rapora göre şu illerde sağanak yağış bekleniyor;
Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Artvin, Denizli, Konya, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, İzmir, Muğla, Isparta, Konya, Zonguldak, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon.
Öte yandan Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da sağanak yağış etkisini gösterecek.
4 İLE KAR UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Yozgat, Rize ve Trabzon için karla karışık yağmur, Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimler için ise sis ve pus uyarısı yapıldı.
Rapora göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre beklenen sıcaklıklar ise şöyle;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu