Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. 20 ilde kuvvetli sağanak yağış, 4 ilde kar yağışı bekleniyor. İşte il il tahmini hava sıcaklıkları…

Ülke geneli için parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü raporunu açıkladı. Rapora göre şu illerde sağanak yağış bekleniyor;

Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Artvin, Denizli, Konya, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, İzmir, Muğla, Isparta, Konya, Zonguldak, Sinop, Samsun, Rize, Trabzon.

Öte yandan Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji’den 20 ile sağanak, 4 ile kar uyarısı! İkisi birden etkili olacak

4 İLE KAR UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Yozgat, Rize ve Trabzon için karla karışık yağmur, Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimler için ise sis ve pus uyarısı yapıldı.

Rapora göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre beklenen sıcaklıklar ise şöyle;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

