İngiltere'de havai fişek saldırısı! Yangını söndürmeye gelen itfaiyeciler kabusu yaşadı

İngiltere'de düzenlenen Şenlik Ateşi Gecesi kutlamaları sırasında Liverpool’un Huyton kasabasındaki yüksek katlı bir binada yangın çıktı. Üçüncü kattaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevredeki bazı kişiler tarafından havai fişeklerle hedef alındı. Aynı sırada olaya destek için gelen polis memurlarına da saldırı gerçekleşti.

HAVAİ FİŞEKLERLE HEDEF ALDILAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, polis memurlarının gençler tarafından saldırıya uğradığı, itfaiyecilerin ise binadaki alevlerle mücadele ederken havai fişeklerle vurulduğu anlar görüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 'kundaklama' şüphesiyle 14 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Başmüfettiş Kevin Chatterton, olayla ilgili yaptığı açıklamada, itfaiyecilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu tür utanç verici davranışlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Hiç kimsenin ciddi şekilde yaralanmaması tamamen şans eseri oldu. Memurlar olay yerine hızla ulaştı ve çok sayıda genç ile ebeveynle konuşarak uyarılarda bulundu." dedi.

"TOPLUMUMUZ İÇİN GÖREV YAPIYORLAR, SALDIRIYA UĞRAMAK İÇİN DEĞİL"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Mersey İtfaiyesi şu ifadelerde bulundu:

"Huyton’daki yangına müdahale eden itfaiyecilerimiz hedef alındı ve havai fişeklerle saldırıya uğradı. Bu tür saldırılar kesinlikle kabul edilemez. İtfaiyecilerimiz toplumumuzu korumak için görev yapıyor, saldırıya uğramak için değil."

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ŞENLİK ATEŞİ GECESİ NEDEN KUTLANIYOR?

Bonfire Night (Şenlik Ateşi Gecesi) her yıl 5 Kasım gecesi Birleşik Krallık’ta kutlanan geleneksel bir etkinliktir. Bu gece, 1605 yılındaki Barut Komplosu’nun başarısızlığa uğramasını anmak için düzenlenir. O yıl, Guy Fawkes adlı bir İngiliz Katolik ve arkadaşları, Kral I. James’i ve parlamenterleri öldürmek amacıyla İngiliz Parlamentosu binasını havaya uçurmayı planlamıştı. Komplo fark edilip engellendikten sonra Fawkes yakalanmış, işkence görmüş ve idam edilmiştir.