Anadolu Ajansı
Ankara'da feci kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Devrilen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 2 aylık bebek olduğu belirtildi.
Özetle DinleAnkara'da feci kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını ka...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobilde, sürücü, eşi ve 2 aylık bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
- Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.
- Hayatını kaybedenler aynı aileden; sürücü, eşi ve 2 aylık bebekti.
- Otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
0:00 0:00
1x
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR