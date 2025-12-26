Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Devrilen araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 2 aylık bebek olduğu belirtildi.

M.Ç. idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, Acısu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Ankara'da feci kaza! Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi P.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

