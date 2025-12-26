MasterChef Türkiye’de 2025 sezonun ardından All Star yarışmacılardan oluşan Altın Kupa'nın final tarihi belli oldu. İzleyiciler, yarışmanın ne zaman biteceğini ve Altın Kupa finalinin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Özellikle yarışmada birinci olacak isim yakından takip ediliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu sezon klasik final yapısının dışına çıkarak özel bir All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Altın Kupa konseptiyle birlikte yarışmanın süresi uzarken, final tarihi ve yeni formatın detayları da gündemin üst sıralarına yerleşti. Peki, MasterChef Altın Kupa finali ne zaman?

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunun ardından başlayan All Star Altın Kupa sezonu hız kesmeden devam ediyor. Resmi bir bitiş tarihi paylaşılmamış olsa da yayın takvimi ve önceki sezonlar dikkate alındığında MasterChef Türkiye’nin 2025 sezonunun Ocak ayının ikinci haftasına kadar sürmesi bekleniyor.

MasterChef ne zaman bitiyor? Altın Kupa'da gözler final tarihinde

MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa All Star formatı, 7 Aralık 2025 itibarıyla TV8 ekranlarında başladı. Bu özel formatta, geçmiş sezonlardan iz bırakan 16 yarışmacı Altın Kupa’yı kazanmak için yeniden mutfağa çıktı.

Altın Kupa finalinin net tarihi henüz açıklanmadı. Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre bu özel turnuvanın yaklaşık 4-6 hafta sürmesi planlanıyor. Bu takvime göre MasterChef Altın Kupa finalinin Ocak 2026 içerisinde ekrana gelmesi bekleniyor. Özellikle Survivor 2026'nın 1 Ocak'ta başlamasıyla yayın takvimi yeniden şekillenecek.

