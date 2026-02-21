Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 metreyi aşan kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açılıyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması için aralıksız mesai yapıyor.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 2 metrenin üzerine çıktı. Karlıova ilçesine bağlı Hasanova Köyü Burmataş mezrasında da ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler iş makineleriyle aralıksız mesai yapıyor.



Zorlu hava şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar kapsamında kapanan mezra yollarının en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının il genelinde devam ettiğini bildirdi.

