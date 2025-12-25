MasterChef Türkiye’de Altın Kupa etabında rekabet giderek sertleşiyor. 24 Aralık akşamı yayınlanan bölümde, büyük finale bir adım daha yaklaşmak isteyen yarışmacılar üçüncü altın önlük için tezgahlarının başına geçti. Üçüncü önlüğü kazanan isim belli olurken dokunulmazlığı kazanan takım da açıklandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, final haftasına doğrudan katılım sağlayan altın önlğk etabıyla birlikte finale doğru geri sayıma geçti. Yarışmanın 24 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, izleyicilerin en çok merak ettiği başlıkların başında “MasterChef üçüncü altın önlüğü kim kazandı?” sorusu yer aldı. Daha önce Sergen ve Hasan’ın altın önlüğü giymişti. Şeflerin değerlendirmesiyle sonuçlanan kritik gecede, MasterChef 2025 sezonunun üçüncü altın önlüğü sahibini buldu.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

24 Aralık akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu etapta en iyi tabağı çıkarmak için mücadele etti. Teknik, lezzet ve sunum kriterleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda şefler kararını verdi.

MasterChef üçüncü önlüğü kim kazandı?

Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in ortak oylamasıyla gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Çağatay oldu. Böylece Çağatay, MasterChef 2025 sezonunda üçüncü altın önlüğü kazanan yarışmacı olarak adını Altın Kupa listesine yazdırdı.

MasterChef altın önlüğü kazanan isim

24 ARALIK MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?

Altın Kupa etabının üçüncü oyununda sahneye çıkan yarışmacılar, finale doğrudan katılım avantajı sağlayan altın önlüğü kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmanın temposu ve şeflerin beklentileri, gecenin zorluk seviyesini yukarı taşıdı.

24 Aralık MasterChef kim kazandı?

Gecenin sonunda altın önlüğü giyen isim Çağatay olurken bu sonuç yarışmadaki dengeleri de etkiledi. Önceki bölümlerde Sergen ve Hasan’ın kazandığı önlüklerin ardından Çağatay’ın başarısı, final haftası için güçlü adaylar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Bireysel mücadelenin yanı sıra takım oyunu da bölümün dikkat çeken anları arasında yer aldı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda cağ kebabını en başarılı şekilde hazırlayan ekip kırmızı takım oldu.

