TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için geri sayım başladı. Kısa süre içinde izleyicisiyle buluşacak olan Survivor 2026'nin ne zaman başayacağı ve yeni sezon kadrosu merak konusu oldu. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi...

"Survivor ne zaman başlayacak?" sorusu, yeni sezonu merakla bekleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı Survivor 2026 kadrosunun açıklanmasının ardından yayın tarihi de belli oldu.

Survivor ne zaman başlayacak?Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosu açıklandı

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor yarışmasını yakından takip edenlere güzel haber verildi. Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler programı, yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak 2025 Perşembe günü başlayacak.

Survivor ne zaman başlayacak?Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosu açıklandı

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ünlüler takımında yarışacak isimler şunlardır;

Bayhan: Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan son dönemlerde çıkardığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti.

Keremcem: Ünlü şarkıcı ve oyuncudur.

Serhan Onat: Genç ve başarılı oyuncu olan Serhat Onat bu kez Survivor parkurunda yeteneklerini gösterecek.

Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses'in kızı olan şarkıcı Dilan Çıtak isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Selen Görgüzel: Şarkıcı ve oyuncudur.

Mert Nobre: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldız golcüsüdür.

Meryem Boz: Milli voleybolcudur.

Seren Ay Çetin: Milli boksördür.

Survivor ne zaman başlayacak?Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2026 kadrosu açıklandı

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Gönüllüler takımında ise şu isimler vardır;

Nisanur Güler

Gözde Bozkurt

Lina Hourich

Ramazan Sarı

Onur Alp Çam

Erkan Bilben

Eren Semerci

Engincan Tura

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN 2026 Survivor ünlüler takımının tanıtım videosu gündem oldu!

Haberle İlgili Daha Fazlası