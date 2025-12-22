Acun Ilıcalı, 2026 Survivor ünlüler takımının tanıtım videosunu paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Survivor'ın yeni sezonun başlamasına az bir zaman kaldı. Ünlülüler ve Gönüllüler takımında yer alacak yarışmacılar netleşmişti.

2026 SURVIVOR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

2026 Survivor ünlüler kadrosunda Bayhan, Keremcem, Serhat Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Mert Nobre, Meryem Boz ve Seren Ay Çetin yer alıyor.

Survivor 2026 gönüllüler takımında ise Beyza Gemici, Sude Demir, Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt ve Nisanur Güler yarışacak.

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın başlangıç tarihi da belli oldu. Merakla beklenen yarışmanın 1 Ocak 2026 Perşembe günü başlayacağı öğrenildi. 2025 yılında Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışması 1 Ocak’ta başlamış ve 13 Haziran’da sona ermişti.

TANITIM VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor ünlüler takımının tanıtım videosunu paylaştı. Video kısa sürede gündem olurken, yüzlerce de yorum yapıldı.

