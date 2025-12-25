Google, Gmail kullanıcılarının yıllardır talep ettiği bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026 yılından itibaren kullanıcılara, hesaplarındaki hiçbir veriyi kaybetmeden mevcut e-posta adreslerini değiştirme imkanı sunacak.

Gmail kullanıcıları için uzun süredir "imkansız" ya da "büyük bir baş ağrısı" olarak görülen e-posta adresi (kullanıcı adı) değiştirme işlemi, Google'ın yeni bir planıyla kökten değişebilir. Şirket, bu büyük değişikliği, mevcut verileri kaybetme riskini ortadan kaldırarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Başlangıçta Hintçe destek belgelerinde duyurulan bu yenilik, kullanıcıların eski adresini bir takma ad olarak korurken, yeni bir kimlik oluşturmasına olanak tanıyacak.

VERİ KAYBI OLMAYACAK Şu anda Gmail adresini değiştirmek isteyen kullanıcıların genellikle yeni bir hesap açması gerekiyor, bu da eski e-postalara, kişilere ve diğer verilere erişimi kaybetmek anlamına geliyor.

ADRES DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ GELECEK YIL GELECEK Ancak Google'ın güncellenen Hintçe dilindeki bir destek belgesine göre, 2026'dan itibaren kullanıcılar bu sorunu yaşamayacak.

HEM ESKİ HEM DE YENİ ADRES İLE GİRİŞ YAPILABİLECEK Yeni sistemde bir adres seçildiğinde, eski Gmail adresi bir "takma ad" (alias) olarak kalacak. Bu sayede kullanıcı hem eski hem de yeni adresiyle hesabına giriş yapabilecek. Bununla birlikte Google, eski adrese bağlı hiçbir mesajın veya verinin kaybolmayacağını Hintçe belgede açıkça belirtti.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YILDA SADECE BİR KEZ YAPILABİLECEK Diğer taraftan, bu önemli kolaylığın bazı kısıtlamaları da bulunuyor. Google, kullanıcıların yeni bir Gmail adresi seçmesine her 12 ayda bir ve toplamda sadece üç kez izin verecek. Bu nedenle kullanıcıların karar verirken iyi düşünmesi gerekiyor.

Değişikliğin kademeli olarak kullanıma sunulacağı ve başlangıçta herkese açık olmayacağı belirtilirken, bu seçeneğin uluslararası alanda ve tüm Google hesapları için geçerli olup olmayacağı henüz netleşmedi.

Ancak bu kısıtlamalara rağmen, e-posta kimliğini baştan başlamadan güncellemek isteyen milyonlarca kullanıcı için bu, Google'dan gelen dev bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası