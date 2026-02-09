Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3 golle geçtikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

N'GOLO KANTE HAKKINDA

İlk maçına çıkan N'Golo Kante hakkında konuşan Domenico Tedesco, "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum." dedi.

"TEK GOL YEDİĞİMİZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

İkinci yarıda önde baskıyı yeteri kadar iyi yapamadıklarını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

"TRABZONSPOR'A KARŞI ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Bir sonraki hafta oynayacakları Trabzonspor mücadelesi hakkında konuşan Tedesco, "Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor şampiyonluk mücadelesinde ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar." dedi.



