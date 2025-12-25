Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü 19 yaşındaki M.E.Y. kaza yaptı. Şahsa 6 maddeden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Buradan Karabük-Yenice kara yoluna bağlanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yapınca yakalandı

KENDİSİ VE YANINDAKİ ARKADAŞI YARALANDI

Kazada sürücü ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1,85 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan kontrolde 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddesinden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

