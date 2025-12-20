Eskişehir’de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı. 1.17 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce iki kez ehliyetine el konuldu. Bu kazayla birlikte ehliyetinin 2032 yılına kadar alındığı ve 39 bin 521 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi 1549 sokak üzerinde meydana geldi. E.B. (27) idaresindeki hafif ticari araç yolda yürüyen Davut K. isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALININ DURUMU AĞIR

Davut K. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KEZ EHLİYETİNİ KAPTIRDI!

Sürücü E. B.’ye polis ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 kez ehliyetini kaptıran sürücünün sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, önceki cezası da hesaplandığında sürücünün 2032 yılına kadar ehliyete el konulduğu öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 39 bin 521 TL para cezası kesildi. E. B. işlemleri için karakola götürüldü. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.

