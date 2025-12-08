Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü M.Ü., polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yanındaki arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalışırken, alkollü sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın sorgulamasının ardından alkol testi yapılan ürücü M.Ü.'nün (29) 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

POLİSE HAKARET ETTİ

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden kadın, polis memurlarına hakaret etti. Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

ARKADAŞINDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ifade etti.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılan M.Ü., polis merkezine götürüldü.

