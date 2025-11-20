Kayseri'de uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.Ç., aracını bırakıp yaya olarak kaçarken yakalandı. Sürücüye yapılan alkol testinde 3.15 promil alkollü çıkan M.Ç.'nin ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Alkollü sürücüye 6 farklı maddeden 96 bin 176 TL idari para cezası yazılırken, sürücünün rahatlığı ise pes dedirtti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarı’nda uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.Ç. kaçtı. Melikgazi ilçesinde ekipler tarafından kıstırılan M.Ç. araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yaya kaçarken yakalandı! Rahatlığı pes dedirtti

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞ

Yapılan arama çalışmalarında Kızılırmak Caddesi üzerinde yakalanan M.Ç. araç başında yapılan testte 3.15 promil alkollü çıktı. M.Ç.'nin daha önceden de birçok defa alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine 2039 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yaya kaçarken yakalandı! Rahatlığı pes dedirtti

EHLİYETİNE 2044'E KADAR EL KONULDU

Son yapılan işlemle birlikte alkollü sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2044 yılına kadar çıkarken, 'ters yönde araç kullanma', 'dur ihtarına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'makas atma', 'ehliyetsiz araç kullanma' ve 'kavşağa girerken yavaşlamama' suçlarından toplamda 96 bin 176 TL idari para cezası yazıldı. M.Ç. hakkında 'trafiği tehlikeye sokma' suçundan işlem başlatılarak, karakola götürüldü.

Alkollü sürücü 'dur' ihtarına uymadı, yaya kaçarken yakalandı! Rahatlığı pes dedirtti

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

Trafik kurallarını hiçe sayan M.Ç.’nin rahat tavırları 'pes' dedirtti.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası