Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan otomobilin sürücüsü Ş.K.'nin 0.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde olduğu için aday sürücü ehliyeti iptal edilen Ş.K., gülerek girdiği alkol testinden ağlayarak ayrıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde Ş.K. yönetimindeki otomobil durduruldu.

Aday sürücü ehliyetinden oldu! Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı

ADAY SÜRÜCÜ EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan alkol kontrolünde aday sürücü Ş.K., 0.29 promil alkollü çıktı. Ş.K.'nin ehliyeti aday sürücüler için yasal sınır olan 0.20 promilden fazla olması nedeniyle daimi iptal edildi.

GÜLEREK ÜFLEDİ, AĞLAYARAK AYRILDI

Alkollü şekilde direksiyon başına geçen Ş.K. gülerek üflediği alkol testinden ehliyetinin iptal edilmesi nedeniyle ağlayarak, ayrıldı.

MAHMUT EKİNCİ

