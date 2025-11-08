Taşkınlık yapan alkollü kadına biber gazıyla müdahale!
Çorum'da alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren ve polislere zorluk çıkaran İ.B.C.'ye biber gazıyla müdahale edildi. Alkollü kadın zapt edilmesinin ardından hastaneye götürüldü.
Akıllara durgunluk veren olay Çorum'da yaşandı. 25 yaşında olduğu öğrenilen İ.B.C.'nin alkollü olarak gittiği akaryakıt istasyonunda taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Ekiplerin ikna çabalarına rağmen etrafa saldırmaya devam eden genç kadına biber gazıyla müdahale edildi. Kadın, polis aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
