Kuzeyin Kralı’nı Süper Lig’e geri getirmek için uzun süredir girişimlerde bulunan sarı lacivertliler, Atletico Madrid’le de orta yolu bulabilirse transferde mutlu sona ulaşacak.

EMİN ULUÇ - Golcü arayışındaki F.Bahçe, Alexander Sörloth’un işini bitirmek üzere. Sarı lacivertliler, ilk on birdeki yeri garanti olmadığı için İspanyol devinden ayrılmak isteyen Norveçli yıldızla prensip anlaşması sağladı. Önceliği Avrupa’nın beş büyük ligi olsa da Fenerbahçe’nin ilgisinden etkilenen Kuzeyin Kralı, yıllık 11 milyon avroluk ücretle yeni bir Süper Lig deneyimine hazır olduğunu ifade etti. Sörloth’un 2019-20’de hem Süper Lig’de hem Türkiye Kupası’nda krallık yaşadığı ülkemize geri dönmesi artık kulüplerin anlaşmasına bağlı.

RAKAM ARTTI ANCAK…

F.Bahçe, Alexander Sörloth’u 20 milyon avroluk piyasa değeri üzerinden transfer etmeyi arzu ediyordu. Ancak, teknik direktör Diego Simeone’nin oyuncuyu bırakmak istememesi ve Avrupa’dan gelen çok sayıda teklifle Atletico Madrid rakamı çok daha yukarı çekti. Sörloth’u devre arasında bırakmak istemeyen İspanyol ekibi bonservis talebini 35 milyon avro olarak belirlerken, şampiyonluk hedefindeki sarı lacivertliler de masadan kalkmadı. Kulüplerin bu rakam civarında el sıkışması ve Sörloth’un kariyerini Fenerbahçe’de sürdürmesi bekleniyor.

TORUNOĞULLARI GETİRECEK

F.Bahçe, Sadettin Saran’ın gözaltı süreci sebebiyle sekteye uğrayan Sörloth transferi için yeniden gaza bastı. Sarı lacivertliler, Norveçli’nin kafasındaki soru işaretlerini gidererek golcüyü ikna etti. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın önümüzdeki günlerde transferini bitirmek için İspanya’ya uçacağı öğrenildi.

