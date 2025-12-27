Fenerbahçe Kulübü, Sadettin Saran’a Ali Koç tarafından yapılan ziyaretin ardından çıkan iddialara açıklık getirdi. Kulüp, görüşmenin seçim gündemiyle ilgisi olmadığını, ziyaretin tamamen nezaket kapsamında gerçekleştiğini duyurdu.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma süreci devam ederken, eski başkan Ali Koç’un gerçekleştirdiği ziyaret kamuoyunda farklı iddialara neden oldu.

Ziyaretin ardından Fenerbahçe Kulübü’nden konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ali Koç’un Sadettin Saran’a gerçekleştirdiği ziyaretin tamamen bir nezaket ziyareti olduğu vurgulandı.

"YAPILAN YORUMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir.

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız

