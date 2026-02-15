İzmir'in Buca ilçesinde bir şantiye alanında biriktirilen çöpler, yağmur sularının etkisiyle bulvar ve çevresine taşarak kötü koku ve çevre kirliliğine yol açtı. Belediyenin temizlik çalışması başlattığı bölgede mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek kalıcı çözüm üretilmediğini savundu. Yıldız, yetkililere çöplerin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndaki şantiyede toplanan çöpler, yağmur sularıyla bulvar ve çevresine taşındı. Çöpler bölgede kötü koku ve kirliliğe neden oldu.

Dağılan çöplerin toplanması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, bölgede biriktirilen çöplerin insan sağlığını tehdit ettiğini ve kötü koku yayarak yaşanılmaz bir hal oluşturduğunu söyledi.

Burası Hindistan değil İzmir! Yağmur suları çöpleri yola taşıdı

"BELEDİYE KALICI ÇÖZÜM ÜRETMİYOR"

Şantiye alanında çöp biriktirme ve taşıma işinin uzun zamandır devam ettiğini belirten muhtar Yıldız, ilgili kurumların kalıcı çözüm üretmediğini ve duruma kayıtsız kaldığını savundu.

Burası Hindistan değil İzmir! Yağmur suları çöpleri yola taşıdı

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Mahalle muhtarı Yıldız, çöplerin şantiyede tutulmasına tepki göstererek, "Bir an önce bu çöpün buradan kaldırılmasını yetkililerden istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burası Hindistan değil İzmir! Yağmur suları çöpleri yola taşıdı

Haberle İlgili Daha Fazlası