Dün akşam oynanan lig maçında Como’da kırmızı kartla gündeme gelen Alvaro Morata, teknik direktörü Cesc Fabregas tarafından sert bir şekilde uyarıldı. İspanyol basını ise tecrübeli golcüye Getafe CF’nin talip olduğunu yazdı; transfer gerçekleşirse Morata 2 yıl sonra yeniden İspanya’ya dönecek.

Bu sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Como'ya imza atan Alvaro Morata için işler istediği gibi gitmiyor. Como'nun dün sahasında 17'nci sırada bulunan Fiorentina'ya 2-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Morata, teknik direktörü Cesc Fabregas'tan tepki gördü.

Mağlubiyetin ardından konuşan Fabregas, Alvaro Morata hakkında oldukça sert ifadeler kullandı. İspanyol teknik adam, "Tahrik futbolun bir parçasıdır, tahrikle yaşayamayanlar başka bir spor yapsalar daha iyi olur. Tecrübeli bir oyuncu, ondan daha fazlasını bekliyorum çünkü kazanmakla kaybetmek arasındaki çizgi çok ince. Bahanelerden hoşlanmıyorum" ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR

Yaşanan gerilimin ardından bugün İspanyol basınında Alvaro Morata'yla ilgili çıkan transfer haberi ise dikkat çekti. Fichajes'in geçtiği habere göre LaLiga ekiplerinden Getafe, tecrübeli forvetle ilgileniyor.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Alvaro Morata 2 yılın ardından ülkesi İspanya'ya dönecek. 33 yaşındaki golcü, 2024-2025 sezonu başında Atletico Madrid'den Milan'a 17.2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen Alvaro Morata, 16 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı. Sezon bitiminin ardından 2025-2026 Serie A'da Como'ya giden İspanyol golcü 15 maça çıktı ve henüz gol sevinci yaşayamadı. Yıldız oyuncu sadece 2 asistlik skor katkısında bulundu.

