Saadettin Saran serveti ne kadar? Sahibi olduğu şirketler merak ediliyor

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna oturan Saadettin Saran, hem spor camiasında hem de iş dünyasında adından söz ettiren bir isim. Kamuoyunda Saadettin Saran serveti ve sahibi olduğu şirketler araştırılıyor.

SAADETTİN SARAN SERVETİ NE KADAR?

Saadettin Saran’ın net mal varlığı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sahibi olduğu şirketler, medya kuruluşları ve spor alanındaki yatırımlar göz önüne alındığında büyük bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Saran’ın servetiyle ilgili rakamlar net olarak bilinmese de iş dünyasındaki gücü özellikle medya ve spor yatırımlarıyla ölçülüyor.

SAADETTİN SARAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Saadettin Saran, Saran Holding bünyesinde pek çok markayı yönetiyor. Bunların arasında spor yayıncılığı alanında S Sport, radyo yayıncılığında Radyospor, Radyo Trafik, Radyo Müzik, dijital medya alanında Ajansspor yer alıyor.

SARAN HOLDİNG HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Holding, medya, spor yayıncılığı, radyo, dijital medya ve turizm gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir.