TÜİK verilerine göre; Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı geliri yüzde 76,7 artarak 662 bin lirayı aşarken, en yüksek fert geliri Ankara’da kaydedildi; gelir artışı eğitim ve sektörlere göre farklılık gösterdi.

Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, bu yıl geçen yıla göre yüzde 76,7 artışla 662 bin 414 liraya ulaştı.

TÜİK’in 2025’e ilişkin açıkladığı ‘Gelir Dağılımı İstatistikleri’ne göre, yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri geçen yıla kıyasla yüzde 77,3 artarak 332 bin 882 liraya yükseldi. Fert gelirlerinde en yüksek gelir, 2024’e göre bu yıl 194 bin 166 lira yükselerek 418 bin 25 lirayla tek kişilik hane halklarının oldu.

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri 386 bin 713 lira iken tek çekirdek aileden oluşan hane halklarında bu değerin 338 bin 164 lira olduğu görüldü. Toplam gelir içinde en yüksek payı, yüzde 49,7 ile geçen yıla göre 0,9 puan artan maaş ve ücret geliri aldı.

Yıllık ortalama esas iş gelirleri sırasıyla yükseköğretim mezunlarında 566 bin 839 lira, lise ve dengi okul mezunlarında 376 bin 932, lise altı eğitimlilerde 290 bin 323 lira, bir okul bitirmeyenlerde 183 bin 900 lira olarak hesaplandı. Yıllık ortalama esas iş gelirinde en yüksek artış yüzde 83 ile yükseköğretim düzeyli eğitimlilerde, en düşük artış ise yüzde 56,7 ile lise ve dengi okul mezunlarında görüldü. Esas iş gelirleri sektörel olarak incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama gelirin 426 bin 45 lirayla hizmet sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin 237 bin 461 lirayla tarım sektöründe elde edildiği belirlendi.

EN YÜKSEK GELİR ANKARA’DA

Fert geliri 2025’te 332 bin 882 lira iken en yüksek olduğu bölge 449 bin 618 lirayla Ankara oldu. Burayı, 434 bin 929 lirayla İstanbul, 405 bin 896 lirayla İzmir bölgeleri izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri ise 172 bin 552 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkâri bölgesinde kayıtlara geçti. Eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri kapsamında en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2025’te geçen yıla kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 48’e indi. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,4’e yükseldi.

İŞSİZLERİN %38,7’Sİ ÇALIŞTI

Geçen yıla göre yüzdelik geçişleri incelendiğinde, ilk yüzde 10’luk grupta olan fertlerin 2025’te yüzde 58,9’unun, son yüzde 10’luk grupta olan fertlerin ise yüzde 68,1’inin gelir grubu değişmedi. 2024’te işsiz olan fertlerin yüzde 38,7’si bu yıl çalışmaya başladı. Faaliyet durumu 2024’te “çalışan” olarak belirlenen fertlerin 2025’te yüzde 90,3’ü çalışma hayatına devam etti. Geçen yıl iş gücüne dâhil olmayan fertlerin ise yüzde 10,1’i iş gücüne katıldı.

