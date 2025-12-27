Gözünü siyah beyazlı formayla açan Necip Uysal ile tecrübeli eldiven Mert Günok’a “Kendinize kulüp bulun” dendi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta ocak ayı transfer döneminde önemli takviyeler yapılması beklenirken kadrodan iki isimle yollar ayrıldı. Üstelik hiç de beklenmeyen isimler açıklandı: Necip Uysal ve Mert Günok... Beşiktaş’ta 16’sı A Takımda olmak üzere 22 yıldır ter döken Necip Uysal 26 maça daha çıkmış olsaydı kulübün en çok forma giyen futbolcusu olarak tarihe geçecekti. İki tecrübeli oyuncuya futbol planlamasında yer almayacakları tebliğ edildi ve kendilerine kulüp bulmaları istendi. Kulüpten yapılan açıklama camiada deprem etkisi yaptı.

RAFA SİLVA TEPKİSİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Necip Uysal, “Sergen Hoca’nın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreci anlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaprisleriyle kriz çıkaran Rafa Silva’nın yerine Beşiktaş formasını yıllarca terletmiş iki oyuncunun kadro dışı bırakılması camiada tepki topladı.

