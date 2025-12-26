Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, uzun bir aranın ardından katıldığı etkinlikte ilgi odağı oldu. 20 yaşına gelen genç oyuncu, ilk kez kameralar karşısına çıkarak geri dönüş sinyali verdi.

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman Ki, özellikle çocuk oyuncularıyla hafızalarda yer etmişti.

Dizide “Küçük Osman” karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi, aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi.

OYUNCULUĞA NEDEN ARA VERDİ?

Çocuk yaşta ekranlarla tanışan Zincidi, bugün 20 yaşında. Uzun süredir kameralardan uzak kalan genç oyuncu, katıldığı bir etkinlikte görüntülendi ve gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Yıllar sonra ilk kez röportaj veren Emir Berke Zincidi, oyunculuğa ara verme nedenini de anlattı. Pandemi sürecine ve yaşadığı büyüme dönemine dikkat çeken Zincidi, “Geri döndüm. Bir dönem ara verdim çünkü pandemi sürecine denk geldi. Büyüme aşamasındaydım. Güzel projelerle hepinizin karşısında olacağım” ifadelerini kullandı.

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Emir Berke Zincidi’nin açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Genç oyuncunun hangi projeyle ekranlara döneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

