Sivas'ta yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü M.B., olaydan 4 ay sonra bacağından vuruldu.

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç’ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü M.B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaşmış, yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç’a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye çalışmıştı.

Şehit babası Kaya Turan Kıraç

PİŞKİNLİK YAPMIŞTI

Büyük tepkiye neden olan görüntüler sonrası sürücü görevden alınmış, 3 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü, adliyeye sevk edildiği sırada "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yapmıştı.

Şehit babasına 'dilenci' demişti! O otobüs şoförü vuruldu

BACAĞINDAN VURULDU

Olaydan yaklaşık 4 ay sonra otobüs sürücüsü M.B. silahla yaralandı. Bacağından vurulan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

