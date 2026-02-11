Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun namağlup devam eden performansı yönetimi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, başarılı teknik adamla ücretinde değişiklik yapmadan 3 yıllık yeni sözleşme için görüşmelere başlamayı planlıyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile sezon sonunda sözleşmesinin uzatılmasının planları yapılıyor. Mevcut kontratı Haziran 2027 bitecek olan 40 yaşındaki teknik adam, hem saha içi hem de saha dışı duruşu ile sarı-lacivertli camianın da takdirini kazanmış durumda.

YÖNETİM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen, toplamda ise Fenerbahçe'nin başında 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi gören İtalyan çalıştırıcı ile başkan Sadettin Saran'ın görüşme yaptığı öğrenildi.

Kulüpten senelik 4 milyon euro kazanan başarılı teknik patrona ücreti değişmeyecek şekilde 3 yıllık yeni sözleşme yapılması için yönetim de hazırlıklara başladı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, müsabakayı 3-1'lik skorla kazandı. Ankara temsilcisini mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Henüz mağlubiyetle tanışmayan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 14 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Puan tablosunda 2'nci sırada olan ve 49 puan toplayan Fenerbahçe, rakip ağlara 48 gol atarken filelerinde 18 gol gördü.

BİR SONRAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında ligin üçüncü sırasında yer alan Trabzonspor'a konuk olacak. 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu maçla ilgili, "Trabzonspor iyi bir takım ve iyi bir teknik direktörleri var. Şampiyonluk mücadelesinde 2 takımdan bahsediyor ama 3'üncü takımın da adının geçmesini isterim. Neredeyse her maçlarını kazanıyorlar. Şampiyonluk yarışında 2 takım yok, 3 takım arasında geçiyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

