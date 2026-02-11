Ara transferde golcü almayarak büyük riske giren Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, forvet eksikliğini hissettirmiyor.

Fenerbahçe, devre arasında üç golcüsü Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran’ı göndermiş, sadece 19 yaşındaki Sıddık Cherif’i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin bu hamlesi taraftarların tepkisini çekse de Anderson Talisca attığı gollerle “Problem yok” dedirtiyor. Yönetimin sözleşmesini iki yıl daha uzattığı Talisca bu sezon şimdiden 20 gole ulaştı.

YARIŞTA 3. SIRADA

Yaptığı dört asistle toplamda 24 gole etki eden Anderson Talisca. kariyerinin en verimli sezonlarından birini yaşıyor. Gençlerbirliği’ne attığı golle birlikte ligde 12 gole ulaşan Talisca, gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor. Brezilyalı yıldız Beşiktaş’taki ikinci sezonunda ligde 14 gol atmıştı. Talisca ligin bitimine 13 hafta kala ligde 12 gol bulmayı başardı.

