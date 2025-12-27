Türkiye, YouTube üzerinden yayınlanan 2-3 dakikalık mini dizilerle dünyaya tanıtılıyor. 10 bölüm hâlindeki dizilerden 5 Haziran’da yayımlanan “Antalya Gambit” ile 18 Haziran’da yayımlanan “İstanbul My Love” 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim elde etti.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığının GoTürkiye markasıyla yürütülen yeni dijital tanıtım stratejisi çerçevesinde başlattığı mini dizilerin ülke turizmine katkı sunması hedefleniyor. Bakanlık GoTürkiye hesabından yayınlanan “An İstanbul Story” (Bir İstanbul Hikâyesi) ile “Hidden Lover” (Saklı Sevgili) gibi on bölüm hâlindeki 2-3 dakikalık mini dizileri hayata geçirdi. Ancak yapımların alışılmış romantik komedi tarzındaki popüler yerli dizilerin benzerleri olduğu görüldü.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda hazırlanan projenin tanıtım toplantısı dün İstanbul’daki AKM’de yapıldı.

“MİLLÎ FORMAYI GİYMEK GİBİ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada yeni yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın “millî formayı giymek gibi” olduğunu vurguladı. Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede, 1 milyara yakın izleyici tarafından takip edildiğini belirten Ersoy, dizi ihracatından elde edilen gelirin 1 milyar doları aştığını kaydetti.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla bugüne kadar 200’e yakın ülkede tanıtım yapıldığını, GoTürkiye markasının 10 dilde yayın yapan küresel bir platform hâline geldiğini aktardı. Dijital tanıtımda ulaşılan 31,5 milyar gösterim ve 11 milyar izlenme rakamlarının ardından, tanıtımda yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Ersoy, mini dizi formatının bu vizyonun merkezinde yer aldığını söyledi.

Reklam filmlerinin yanına hikâye odaklı, sinematik kalitesi yüksek mini dizilerin eklendiğini ifade eden Ersoy, bu modelin dünya tanıtım tarihinde yenilikçi bir örnek oluşturduğunu vurguladı. Yeni strateji kapsamında bugüne kadar dört mini dizinin hayata geçirildiğini belirten Ersoy, 5 Haziran’da yayımlanan “Antalya Gambit”, 18 Haziran’da yayımlanan “İstanbul My Love”, 29 Kasım’da yayımlanan “Hidden Lover”, 11 Aralık’ta yayınlanan “An Istanbul Story” adlı yapımların, Antalya ve İstanbul’un kültürel, doğal ve tarihî zenginliklerini dünyaya tanıttığını söyledi.

İlk iki mini dizinin 2 milyar 930 milyonun üzerinde gösterim elde ettiğini açıklayan Ersoy, “Hidden Lover”ın 251 milyon, “An Istanbul Story”nin ise kısa sürede 156 milyon gösterime ulaştığını ifade etti.

İHRAÇ EDİLEN YAPIMLARA DESTEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında dizi sektörüne yönelik yeni bir destek mekanizmasını da duyurdu. Buna göre, belirli tanıtım kriterlerini karşılayan ve en az üç kıtada 10 ülkeye ihraç edilen yapımlar, Bakanlık tarafından desteklenecek.

“Geleceğe Miras Projesi” kapsamında ayağa kaldırılan antik şehirlere ve ören yerlerine de değinen Ersoy, gerekli tedbirler alınarak buraların dizi ve film yapımlarına plato olarak açılacağını ifade etti. Mini dizilerde Meryem Uzerli, Kaan Urgancıoğlu, Engin Akyürek, Afra Saraçoğlu, Eda Ece ve Caner Cindoruk, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi tanınmış oyuncular rol aldı.

