Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 1878 yılında inşa edilen Sığırtmaçlı Mahallesi Camii, iç mekânını süsleyen kök boya desenleriyle 147 yıldır canlılığını koruyor. Tamamı el işçiliğiyle yapılan bitkisel ve çiçek motifleri, camiyi ziyaret edenleri hayran bırakıyor.

Sarıgöl’e bağlı Sığırtmaçlı Mahallesi’nde yer alan tarihi cami, dönemin ustaları tarafından doğal kök boyalar kullanılarak yapılan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Caminin içini süsleyen bitkisel ve çiçek motifleri, adeta zamana meydan okuyor.

Tarihi cami, dönemin Sarıgöl Müftüsü Oğuz Metin’in girişimleriyle 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alındı. Koruma statüsüne rağmen camide ibadetin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, caminin iç kök boya süslemelerini yapan ustanın mezarı da caminin içinde yer alıyor. Aynı ustanın Ege Bölgesi’nde üç farklı camide daha kök boya ile çiçek desenleri yaptığı öğrenildi.

"MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI"

Mahalle sakinleri, tarihi cami ve minaresini büyük bir titizlikle koruduklarını belirterek, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasından duydukları sorumluluğu dile getirdi.

