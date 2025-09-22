Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadettin Saran'ın babası nereli? İşte Özbek Saran'ın biyografisi

- Güncelleme:
Sadettin Saran&#039;ın babası nereli? İşte Özbek Saran&#039;ın biyografisi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinin ardından Sadettin Saran 38. başkan seçildi. Ardından Sadettin Saran'ın babasının nereli olduğu sorusu merak konusu oldu.

21 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapıldı. Binlerce kongre üyesinin katıldığı seçim sonuçlarının ardından Sadettin Saran'ın babasının  nereli olduğu araştırıldı.

Sadettin Saran'ın babası nereli? İşte Özbek Saran'ın biyografisi - 1. Resim

SADETTİN SARAN'IN BABASI NERELİ?

Sadettin Saran'ın babası Kırıkkale'nin Keskin ilçesindendir.

Sadettin Saran'ın annesi Amerikalıdır. Bu sebeple  Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğdu. 

Sadettin Saran'ın babası nereli? İşte Özbek Saran'ın biyografisi - 2. Resim

ÖZBEK SARAN KİMDİR?

Özbek Saran 12 Nisan 1935’te Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde doğdu. Darüşşafaka Lisesi’ni tamamladıktan sonra yükseköğrenimini için Amerika’daki Colorado School of Mines’ta da okudu. Daha sonra Denver Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapmıştır.

Bir süre ABD’de petrol sahalarında mühendis olarak görev aldı. Türkiye’ye döndü ve  Akdeniz Gübre Sanayi, Çukurova Şirketleri ve İstanbul Gübre Sanayi (İGSAŞ) gibi kurumlarda yöneticilik yapmıştır. 

Sadettin Saran’ın babası Özbek Saran, 27 Ocak 2022 tarihinde yani 86 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

