Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan birlik mesajı ve Tedesco açıklaması

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıktan zaferle ayrılarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KOÇ İLE BİRLİKTE KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanması için Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu kürsüye gelirken, başkanlık için yarışan Sadettin Saran ve Ali Koç da Mosturoğlu'nun yanında yer aldı.

Seçimden zaferle ayrılan Sadettin Saran, ortaya çıkan sonuçların camiaya birlik mesajı verdiğini belirtti.

Birlik ve beraberliği sağlamanın en önemli görevleri olduğunun altını çizen Saran, şunları söyledi:

"Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız. Biz bu birliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik ve beraberliği sağlayalım."

"YIKICI ELEŞTİRİLERİ YAPICI ELEŞTİRİYE ÇEVİRECEĞİZ"

"Basınla adil ve şeffaf olacağız. Herkese aynı mesafede olacağız. Kimsenin kombinesini, bir suç unsuru olmadıkça iptal etmeyeceğiz. Yıkıcı eleştirileri yapıcı eleştiriye çevireceğiz, bunları da önemseyeceğiz. Bunda da kararlıyız."

"PERŞEMBE VEYA CUMA MAZBATA ALIRIZ"

"Çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Bir kafile var. Hazırlıklar yapıldı. Siz gidin dedim Ali Bey'e, biz mazbatayı çarşamba değil cuma alırız. Takım gitsin. Biz perşembe veya cuma mazbata alırız."

TEDESCO SÖZLERİ

"Tedesco'ya, 'Bundan sonra beraberiz' diyeceğiz. Sonuna kadar arkasında olacağız. Takımı biz kurmadık demiyoruz, bu takım biz takımımız. Bahanelere sığınmıyoruz. En iyi takım ve en iyi oyuncular. Sonuna kadar yanlarında, arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarında olmak, Samandıra'ya gitmek."