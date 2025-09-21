Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya! Tamam mı, devam mı?

EMİN ULUÇ - Kanarya adına bugün tarihî bir gün. Sarı lacivertlilerin dün başlayan 91. olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirilecek. Oy hakkı olan üye sayısı 49 bin 268. Yarışta ise 7 yıldan fazla başkanlık görevini yürüten ve sloganı “Gücümüz Fenerbahçe” olan Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde futbol şube sorumluluğu görevinde bulunan ve sloganı “Söz Fenerbahçe” diyen Sadettin Saran olacak.

Oy verme işleri 10.00’da başlayıp, 17.00’de sona erecek. Aziz Yıldırım kongreye katılmayacak. Bir diğer başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp 16 Eylül’de Saadettin Saran lehine yarıştan çekildiğini hatırlatalım.

VAATLERİ NELER?

Dördüncü kez seçime giden ve şampiyonluk göremeyen Koç bu sezon için garanti veriyor ve kulübün kaynaklarının 175 milyon avrodan 350 milyon avroya geldiğini belirterek “Fenerbahçe’nin geleceğinin teminatı, sigortası şu an biziz” diyor. İlk kez seçime girecek olan ve seçilmesi durumunda 38. Başkan olacak Sadettin Saran ise tüzükte değişikliği gidilip şampiyon olamayan yönetimin görevde kalmaması gerektiğini savunuyor.

Bu arada dün üyelerin konuşmaları sırasında zaman zaman gerginlikler yaşandı, iki başkan adayı Sadettin Saran ve Ali Koç destekçileri arasında arbede çıktı.

YILDIRIM'IN İSTEDİĞİ OLDU

Kulübün taşınmazları konusunda yönetime yetki verilmesini içeren ve eski başkan Aziz Yıldırım’ın veto edilmesini istediği 11, 12 ve 13. Maddeler oylamaya sunuldu. Oylar birbirine yakın olduğu için Ali Koç söz alıp bunun yeni bir şey olmadığını ve daha önce de oylandığını söylese de maddeler oy çokluğuyla kabul görmedi. Kulübün borcu 21,5 milyar lira olarak açıklandı.

KOÇ'TAN SARAN'A: KÜFREDENLERİ ALDIN!

Ali Koç konuşmasında, “Sadettin Saran’ın yönetimine bakıyorum, başkanlık makamına hakaret etmiş bir insanın lehine oy kullanıyorlar. Geldiğimiz nokta işte bu. Yarınki sandık herhangi bir seçim değil. Fenerbahçe’mizin yarınlarına sahip çıkma seçimidir. Size şampiyonluk sözü veriyorum” dedi.

SARAN'DAN KOÇ'A: ŞİMDİ HAİN Mİ OLDUM!

Başkan adayı Sadettin Saran, “Sayın başkan karakterini bozdu. Gerçekleri, doğruları konuşmuyor. Maalesef korku bacayı sardı. Korkularından dolayı prensiplerinden, karakterinden taviz verdi. Senin lehine adaylıktan çekildiğimde teşekkür ettin. Şimdi rakibinim diye hain mi oldum” sözlerini kullandı.

KOÇ'UN LİSTESİ: Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

SARAN'IN LİSTESİ: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.