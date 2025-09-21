Ali Koç'tan veda konuşması: Artık düşmanları dışarı arama zamanı

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Ali Koç, sarı lacivertli camiaya veda etti.

Adil bir seçim yapıldığını kaydeden Ali Koç, "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, bari burada saygılı olun. Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" açıklamasını yaptı.