Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ali Koç'tan veda konuşması: Artık düşmanları dışarı arama zamanı

Ali Koç'tan veda konuşması: Artık düşmanları dışarı arama zamanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç&#039;tan veda konuşması: Artık düşmanları dışarı arama zamanı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığı Sadettin Saran'a kaptıran Ali Koç, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Saran ile birlikte kürsüye çıkarak veda konuşması yaptı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Ali Koç, sarı lacivertli camiaya veda etti.

Adil bir seçim yapıldığını kaydeden Ali Koç, "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamızı hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini, bari burada saygılı olun. Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İlkin Aydın milli takımdan ayrıldı mı, çıkarıldı mı, ihraç mı edildi? Milli voleybolcu İlkin Aydın’ın hayatı ve kariyer geçmişi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçeli taraftarlardan Sadettin Saran tezahüratı - SporFenerbahçeli taraftarlardan Saran tezahüratıFenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği: Tedesco neden 11'de olmadığını açıkladı - SporEn-Nesyri gerçeği: Neden 11'de olmadığını açıkladıCanlı: Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı - SporFenerbahçe yeni transferiyle öne geçtiFenerbahçe'den tarihi fark: Tam 15 gollü galibiyet - SporFenerbahçe'den tarihi fark: Tam 15 gollü galibiyetBakü'de büyük sürpriz! Piastri yarış dışı, Verstappen zirvede - SporBakü'de büyük sürpriz! Piastri yarış dışı, Verstappen zirvedeAykut Kocaman yeşil ışığı yaktı! "İhtiyaç olursa, hiçbir ön şart olmadan..." - SporAykut Kocaman yeşil ışığı yaktı! "İhtiyaç olursa..."
Sonraki Haber Yükleniyor...