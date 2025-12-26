Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından deprem konutları ile ilgili paylaşım yaptı. 455 bininci konutun teslim edileceğini belirten Erdoğan, "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa dair paylaşımda bulundu.

"Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz" diyen Erdoğan, "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız" dedi.

"ANKA KUŞU MİSALİ..."

Erdoğan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.

Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz.

Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız."

Erdoğan, paylaşımında deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

