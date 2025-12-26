Düzce merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda İstanbul’a sevk edilmek üzere hazırlanan 46 binden fazla silah parçası ele geçirildi. Yaklaşık 2.100 ruhsatsız tabanca üretilebilecek malzemeye el konulurken, 5 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza attı.

Yaklaşık 23 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, şebekenin İstanbul’a silah parçası sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Yolcu otobüsünden cephanelik çıkmıştı! 5 şüpheli tutuklandı

46 BİN 655 SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda M.E.K. isimli şüpheliye ait Tokuşlar Mahallesi’ndeki iş yeri, otomobil ve yolcu otobüsü takibe alındı. İş yerinden koliler ve torbalar halinde silah parçalarının otobüse yüklendiğinin belirlenmesi üzerine, araçlar otoyolda durduruldu. Yapılan aramalarda toplam 46 bin 655 silah parçası ele geçirildi.

2.100 TABANCA ÜRETİLEBİLİR!

Ele geçirilenler arasında tabanca alt gövdeleri, üst kapak takımları, namlular, iğneler, emniyet mandalları ve çok sayıda tamamlayıcı parça ile silah yapımında kullanılan çok amaçlı bir torna tezgahı yer aldı. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler de bulundu. Emniyet birimleri, ele geçirilen parçaların birleştirilmesi halinde yaklaşık 2 bin 100 ruhsatsız tabanca üretilebileceğini açıkladı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.E.K., A.Ö., M.C.Ö., İ.İ. ve Z.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, D.D. adlı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

