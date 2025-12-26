Bingöl Valiliği, Irak’ta şehit olan askerin babasıyla ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, cenazede giyilen ayakkabının ekonomik durumla değil, baba Asaf Arı’nın sağlık sorunlarıyla ilgili olduğunu duyurdu.

13. Komando Tugay Komutanlığı Irak'ın kuzeyindeki harekat alanında 23 Aralık'ta görev yaptığı sırada hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın babası Asaf Arı'nın cenazedeki görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti" başlığıyla paylaşımlar yapıldı.

Cenazedeki o anlar gündem olmuştu: Şehit babasının terlikli görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Bingöl Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğu ifade edilen açıklamada, baba Arı'nın Solhan Belediyesi bünyesinde 4/D işçi kadrosunda görev yaptığı bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bir anda bastıran kar İstanbul yolunda! Megakent için kritik saatler

"BABANIN SAĞLIK SORUNLARI VAR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenaze töreninde giydiği yazlık atkılı ayakkabı üzerinden yapılan yorum ve paylaşımlar, iddia edildiği gibi bir ekonomik yoksunlukla ilgili değildir.

Cenazedeki o anlar gündem olmuştu: Şehit babasının terlikli görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Baba Asaf Arı'nın söz konusu tercihi, doğuştan gelen ve sağlık raporu da bulunan balık pulu hastalığı (iktiyozis vulgaris) ile geçirdiği inme (felç) rahatsızlığına bağlı olarak gelişen sağlık koşullarından kaynaklanmaktadır.

Cenazedeki o anlar gündem olmuştu: Şehit babasının terlikli görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Ayakkabı giydiğinde terleme ve nemlenmeye bağlı ciddi rahatsızlık yaşayan Arı'nın özellikle güneşli günlerde, yağışın olmadığı dönemlerde her zaman kalın çorap ve yazlık atkılı ayakkabı giymeyi tercih ettiği, cenaze esnasında durumu fark eden yetkililere aile fertleri tarafından da ifade edilmiştir. Merhum askerimizin acısı henüz tazeyken, evladını daha bir gün önce toprağa veren acılı ailenin bu tür paylaşımlardan rahatsız olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cenazedeki o anlar gündem olmuştu: Şehit babasının terlikli görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın cenazesi önceki gün memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası