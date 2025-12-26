Düzce Valiliği, polis ekiplerinin bir vatandaşı darp ettiği iddialarına ilişkin yaptığı incelemede herhangi bir darp olayının yaşanmadığını açıkladı. Valilik, maksadını aşan haber ve hakaret içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Düzce Valiliği, sosyal medyada polis ekiplerinin bir vatandaşı tartakladığı iddialarıyla paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Valilik, yapılan değerlendirmede haberde iddia edildiği gibi bir darp olayının yaşanmadığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, 20 Aralık 2025 günü saat 00.12 sıralarında Atatürk Bulvarı girişindeki otobüs durağı çevresinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin, çevredeki esnafların çevreye rahatsızlık verdiklerini bildirdiği H.Y. ve O.Y. isimli şahısların alkollü olduklarını tespit ettiği ve şahısların bölgeden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

"Düzce'de polis vatandaşları darp etti" iddiasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Valilik suç duyurusunda bulundu

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bir anda bastıran kar İstanbul yolunda! Megakent için kritik saatler

OLAYIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Mobese kayıtları ve çevredeki iş yerlerine ait kamera görüntülerinin birlikte incelendiği belirtilen açıklamada, görevli polis memurunun herhangi bir darp eyleminde bulunmadığı, şüphelilerden birinin polise hamlede bulunması üzerine temasın engellendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal medyada yer alan “oğlunun yanında yapıştırırım seni” şeklindeki iddianın da gerçeği yansıtmadığı, görüntülerde geçen ifadenin “oğlunun yanında yakışmıyor sana” şeklinde olduğu kaydedildi. Yapılan müdahale ve sözlü ikazların, zor kullanma yetkisi kapsamında orantılı, yerinde ve yeterli olduğu vurgulandı.

"Düzce'de polis vatandaşları darp etti" iddiasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Valilik suç duyurusunda bulundu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Düzce Valiliği, olayla ilgili olarak görevli polis memurlarını hedef alan, maksadını aşan haberler ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası