Yozgat’ta bir binadan meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri patlamanın ardından çıkan yangına hızlıca müdahale etti. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Patlama esnasında evde bulunan C.D. (19) yaralı olarak, yan dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

"NASIL OLDUĞUNU ŞU AN BİLMİYORUZ"

Apartman Yöneticisi Hasan Uçar, bina önünde beklediği sırada patlama sesi duyduğunu söyleyerek, "İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Çocukta biraz yanık var. Çok şükür hayati durumu iyi. Müdahale ettiler. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer 2 kişi yan bloktaydı. Onlar dumandan etkilendi. Onları itfaiye balkondan sağ salim aldı. Nasıl olduğunu şu an bilmiyoruz. Tespit edip araştıracaklar" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

