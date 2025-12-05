İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonların başarıyla tamamlandığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 51 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi amansız şekilde devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonların başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yerlikaya operasyonlar kapsamında 51 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"33 İlde DEAŞ’a karşı eş zamanlı operasyonlarımız başarıyla tamamlandı. Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan 233 şüpheliyi, polisimizin son 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. 51’i tutuklandı, 24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

