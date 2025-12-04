İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir ambulansın geçişini engelleyen aracın sürücüsünün yakalandığını duyurdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen hafta yaşanan olayda, trafikte öfkesine yenilerek bir aracın önünü kesen ve arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen Y.T. isimli sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "gereği yapıldı" diyerek olaya ilişkin detayları paylaştı.

"ANLIK ÖFKELERİNİZE YENİLMEYİN"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen hafta öfkeyle bir aracın önünü kesip, arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen Y.T. yakalandı.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin; sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacağız, araçlarını 30 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Ayrıca geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Anlık öfkelerinize yenilmeyin! Trafik kuralları hepimiz için var.

Hedefimiz; her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil; her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır.

Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. “Biz Gereğini Yaparız.”

Haberle İlgili Daha Fazlası