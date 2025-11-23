İstanbul Sarıyer'de trafikte bir başka sürücünün önünü kesip yolu kapatarak güvenliği tehlikeye atan şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifi kapsamında bu tür saldırgan davranışlara 180 bin lira ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilerin 112'ye bildirilmesini istedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek, bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek." ifadesini kullandı.

ARAÇTAN İNEN VE YOL KAPATAN SÜRÜCÜYE 180 BİN LİRA CEZA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlk kez yeni trafik kanunu teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak."

"BU KİŞİLERİ LÜTFEN 112'YE BİLDİRELİM"

Bakan Yerlikaya, "Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız." dedi.

ABDULLAH AYDEMİR

