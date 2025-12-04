İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen suç örgütleri ve İstanbul asayişi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "339 organize suç örgütü çökertildi. Suç oranları düşüyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen suç örgütleri ve İstanbul asayişi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bizim bu yolda tek dayanağımız milletimizin duası. Asayiş ekmek gibi su gibi kamu düzeninin sağlanması. İstanbul bizim medeniyetimizin baş tacı.

Uyguladığımız insan odaklı güvenlik politikalarıyla asayişi bozan tüm suçlarda önemli düşüşler yaşanıyor. Suç oranları düşüyor.

İşte bazı veriler;

Çocuğun cinsel istismarı yüzde 41, kasten yaralama yüzde 16 azaldı.

339 organize suç örgütü çökertildi."

