Rusya'da ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime'a "güvenlik tehditleri" nedeniyle erişim engeli getirildi. FaceTime'a yönelik alınan karar, ağustos ayında Telegram ve WhatsApp uygulamalarının engellenmesinin ardından gelen son kısıtlama oldu.

Rusya hükümetinden popüler mesajlaşma ve arama uygulamasına yönelik dikkat çeken bir karar geldi. Ülkede Apple'ın video ve sesli arama servisi FaceTime'a erişim engeli getirildi.

KARAR DOĞRULANDI

Rus basını, medya düzenleme kurumu Roskomnadzor'un kararı doğruladığını yazdı. Yetkililere göre karar "güvenlik tehditleri" ve "FaceTime'ın yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasına" bağlı olarak alındı.

RUSLAR ALTERNATİF ARAYIŞINDA

FaceTime'a yönelik alınan karar, ağustos ayında Telegram ve WhatsApp uygulamalarının engellenmesinin ardından gelen son kısıtlama oldu. Son aylarda, Rus kullanıcılar sesli ve görüntülü iletişim için alternatif arayışına girmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası