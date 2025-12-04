Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Mersin’e taşınıyor. 3. Lig temsilcisi Silifke Belediye Spor ile Süper Lig ekibi Antalyaspor, tur atlamak için kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı yayın bilgileri ve maç saati futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası’nın en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ev sahibi Silifke Belediye Spor, güçlü rakibini ağırlayarak sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Antalyaspor cephesinde ise turu geçme hedefiyle sahaya çıkılacak kritik bir mücadele bekleniyor.

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 4 Aralık Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak ve Mersin’de oynanacak. Karşılaşma, hem prestij hem de tur bileti açısından iki takım için büyük önem taşıyor.

Silifke Belediye Spor, 3. Lig’de mücadele ediyor ve kupaya daha önce alt lig temsilcilerini eleyerek geldi. Antalyaspor ise bu maçla birlikte hem moral bulmak hem de adını gruplara yazdırmak istiyor.

Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİLİFKE BELEDİYE SPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı futbolseverler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak. Karşılaşma Silifke Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve tüm Türkiye’ye açık olarak yayınlanacak.

A Spor’un kupa maçlarını şifresiz yayınlaması, özellikle alt ligde mücadele eden takımların maçlarını takip etmek isteyen futbolseverlerin ilgisini artırıyor. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyenler dilerse uydu ya da dijital platformlar üzerinden de yayın akışına ulaşabilecek.

