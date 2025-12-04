Anadolu Efes, EuroLeague’de kritik bir döneme girerken yıldız oyun kurucusu Shane Larkin’den gelen haber moralleri bozdu. Shane Larkin neden yok, sakat mı, ne zaman dönecek merak ediliryor. Bayern Münih karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası parkelerden uzak kalan tecrübeli oyuncunun durumu netleşti.

Shane Larkin neden yok, sakat mı, ne zaman dönecek soruları gündemde yerini aldı. Larkin, son yapılan kontrollerin ardından ameliyat olmak üzere ABD’ye gitti ve sol kasık tendonundan bir operasyon geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi.

SHANE LARKIN NEDEN YOK, SAKAT MI?



Anadolu Efes’in kaptanı Shane Larkin, Bayern Münih maçında yaşadığı sakatlık sonrası sahalardan uzak kaldı. Sol kasık bölgesindeki tendon sorunuyla ilgili yapılan kontroller sonrası oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Larkin ameliyat edilmek üzere ABD’ye gittikten sonra operasyonun başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇINDA LARKIN NEDEN OYNAMIYOR?



Ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden Larkin, henüz takımla çalışabilecek seviyeye gelmedi. Operasyon bölgesinin tam olarak güçlenmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda Larkin’in Real Madrid karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşti.

SHANE LARKIN NE ZAMAN DÖNECEK?



Kulüp doktoru tarafından yapılan açıklamaya göre Shane Larkin’in parkelere dönüşü yaklaşık 2 ayı bulacak. Rehabilitasyon programının aşamalı olarak ilerleyeceği belirtilirken, oyuncunun sakatlığının risk oluşturmaması için dönüş sürecinin dikkatle yönetileceği ifade ediliyor.

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



EuroLeague’in 14. haftasında oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid karşılaşması 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı yapılacak. İstanbul’daki mücadele saat 20.15’te S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

