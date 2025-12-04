İnci Taneleri bu akşam var mı? 4 Aralık Kanal D TV yayın akışı
Birçok popüler dizilerin yeni bölümleri yayınlanmasıyla beraber gözler İnci Taneleri dizisine çevrildi. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı diziİ İnci Taneleri'nin bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Bekir Aksoy gibi isimleri kadrosunda bulunduran İnci Taneleri'nin yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.
Normal şartlarda bugün İnci Taneleri'nin yayın günü olması nedeniyle "Bu akşam İnci Taneleri var mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?
İnci Taneleri bu akşam yoktur. Kanal D yayın akışında yer almaması nedeniyle ekrana gelmeyecektir.
İnci Taneleri'nin yeni sezon tarihi hakkında henüz duyuru yapılmazken projenin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
4 ARALIK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
Arafta dizisi konusu ne, nerede yayınlanıyor?